Marcelo envia para o Parlamento renovação do estado de emergência. Veja o projeto

Marcelo Rebelo de Sousa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou, esta terça-feira, para o Parlamento o projeto para a renovação do estado de emergência por mais 15 dias, até ao dia 30 de abril.

"Em linha com o faseamento do plano de desconfinamento, impondo-se acautelar os passos a dar no futuro próximo, entende o Presidente da República haver razões para manter o estado de emergência por mais 15 dias, nos mesmos termos da última renovação, pelo que acaba de transmitir à Assembleia da República o projeto de Decreto em anexo, que recebeu parecer favorável do Governo", lê-se no site oficial da Presidência da República.

Leia, na íntegra, o projeto do decreto do Presidente da República.

