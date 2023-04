Marcelo atribui Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique ao chefe do Governo de Macau

© António Pedro Santos/EPA

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, agraciou esta quinta-feira o chefe do Governo de Macau, Ho Iat Seng, com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique e desejou-lhe que consiga ser reeleito no próximo ano.

Marcelo atribuiu ao chefe do executivo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) um símbolo da Ordem que se destina a distinguir "quem houver prestado serviços relevantes a Portugal, no país e no estrangeiro, assim como serviços na expansão da cultura portuguesa ou para conhecimento de Portugal, da sua história e dos seus valores".

Ho Iat Seng agradeceu ao Presidente português e sublinhou, nos momentos de cumprimentos que antecederam a reunião, após a qual não houve declarações à imprensa, que esta é a sua primeira visita ao exterior após a pandemia de Covid-19 e, embora houvesse muitas propostas, "tinha de ser a Portugal".

Foi nesse momento que Marcelo felicitou o chefe do Governo de Macau pelo lugar que desempenha e lhe desejou que venha a ser reeleito em 2024.

O chefe do executivo de Macau está em visita a Portugal até sábado e foi recebido esta tarde pelo chefe de Estado português no Palácio de Belém, onde se deslocou acompanhado pelo secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, e o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário.

Ho Iat Seng e a comitiva seguiram depois para um encontro com o primeiro-ministro, António Costa, e da sua agenda de hoje consta ainda um encontro com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho.

A acompanhar Ho Iat Seng na primeira deslocação ao exterior após a pandemia de Covid-19 está uma comitiva de 50 empresários locais, liderada pelo secretário para a Economia e Finanças, que irá visitar várias empresas em Portugal.