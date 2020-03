Marcelo cancela comemorações do 10 de Junho

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © Lusa

As comemorações do 10 de Junho, que se iriam realizar na Madeira e na África do Sul, foram canceladas, de acordo com o jornal Público .

O jornal Público avança que a Presidência da República já informou as autoridades regionais da Madeira e da República de que as cerimónias estão canceladas, pelo menos da forma como habitualmente acontecem. Marcelo Rebelo de Sousa terá enviado uma carta ao presidente do Governo Regional, ao presidente da assembleia legislativa da Madeira, ao presidente da Câmara do Funchal, ao representante da República, ao primeiro-ministro e ao Presidente da Assembleia da República.

