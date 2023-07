Marcelo cancela parte da agenda mas mantém trabalho em Belém após desmaio

Marcelo Rebelo de Sousa passou a tarde no hospital de Santa Cruz © Manuel de Almeida/Lusa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, aliviou a agenda prevista para esta quinta-feira, mas está a trabalhar no Palácio de Belém, um dia depois de ter desmaiado numa visita à Faculdade de Ciências da Universidade Nova de Lisboa, em Almada.

Fonte de Belém garante à TSF que o presidente se sente bem e está normal depois do susto que o obrigou a uma tarde de exames médicos no hospital de Santa Cruz.

Na agenda estavam previstas visitas a várias iniciativas no norte do país, mas para já Marcelo fica no Palácio de Belém, onde esta manhã assinou dois decretos do Governo:

O decreto que aprova o Acordo entre a República Portuguesa e a República do Paraguai sobre o exercício de atividades profissionais remuneradas por parte dos familiares dependentes do pessoal diplomático, consular, administrativo e técnico das missões diplomáticas e postos consulares, e o decreto que aprova o Acordo celebrado a 7 de novembro de 2022, em Lisboa, entre a República Portuguesa e a República da Colômbia sobre o Reconhecimento Mútuo de Títulos de Condução.

O Presidente da República desmaiou esta quarta-feira devido, segundo o próprio, a uma "quebra de tensão" devido ao facto de ter bebido um suplemento alimentar (Fortimel) em vez de ter almoçado, seguido de um moscatel "quente".