Marcelo chumba diploma do Governo sobre progressões na carreira dos professores

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, chumbou esta quarta-feira o decreto que estabelece os termos de implementação dos mecanismos de aceleração de progressão na carreira dos educadores de infância e dos professores de ensino básico e secundário. Entre os motivos, o chefe de Estado aponta a "disparidade de tratamento" entre o Continente e as regiões autónomas.

De acordo com uma nota divulgada no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa reconheceu aspetos positivos ao diploma - "alguns dos quais resultantes de aceitação de sugestões da Presidência da República" -, mas justificou a devolução do texto sem promulgação "apontando a frustração da esperança dos professores ao encerrar definitivamente o processo".