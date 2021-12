Marcelo concede cinco indultos

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © Hugo Delgado/Lusa

Marcelo Rebelo de Sousa concedeu, esta quarta-feira, cinco indultos, por razões humanitárias.

"O Presidente da República recebeu hoje, dia 22 de dezembro de 2021, a Ministra da Justiça para proceder à concessão de indultos. Foram concedidos 5 indultos por razões humanitárias, com base na proposta da Ministra da Justiça", pode ler-se no site da Presidência.

O secretário-geral da Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso (APAR), Vítor Ilharco, defendeu na terça-feira que este ato natalício devia acabar, pois diz não entender os critérios de Marcelo Rebelo de Sousa.

"O problema é que não há um psicólogo nas cadeias, alguém que possa analisar convictamente quais são os reclusos que estão preparados para uma segunda oportunidade", algo que dificulta ainda mais as ações do Presidente da República, explicou o líder da APAR em declarações à TSF. Assim, "ao menos que acabe com isto dos indultos".