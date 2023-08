Marcelo confirma que Parlamento já autorizou ida a Kiev

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © Marco Bertorello/AFP

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, confirmou que a Assembleia da República já deu luz verde à ida a Kiev, na Ucrânia, e garantiu que não ficou incomodado com o facto de o Parlamento ter divulgado o seu pedido de autorização.

"Sou parco naquilo que digo. A Assembleia da República autorizou até um prazo, que é dia 26, uma eventual ida à Ucrânia", admitiu Marcelo.

O pedido foi feito a partir de Varsóvia, onde o chefe de Estado se encontra para uma visita oficial que começou na segunda-feira e termina esta terça-feira. Marcelo Rebelo de Sousa foi recebido pelo homólogo polaco, Andrzej Duda, e irá encontrar-se ainda com os presidentes da câmara baixa do Parlamento e do Senado daquele país.

