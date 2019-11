Marcelo considera aumento do salário mínimo "razoável"

O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa © José Coelho/Lusa

Por Lusa 15 Novembro, 2019 • 14:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da República vai promulgar esta sexta-feira o diploma que estabelece um aumento do salário mínimo nacional para 635 euros em 2020, que considera "uma solução razoável, a pensar na economia e na sociedade portuguesa".

Pub Pub

Marcelo Rebelo de Sousa fez este anúncio em declarações aos jornalistas, no final de uma visita de duas horas e meia ao Bazar Diplomático, no Centro de Congressos de Lisboa, referindo que recebeu o diploma do Governo na quinta-feira: "Mas cheguei muito tarde, à noite, não eram horas para promulgar. Irei promulgá-lo hoje".

Pub Pub

"Ainda não vi o diploma, mas em princípio irei promulgá-lo ou agora ao começo da tarde ou ao fim da tarde. Portanto, quer dizer que entendo que, no contexto existente, é uma solução razoável, a pensar na economia e na sociedade portuguesa, e por isso vou promulgá-lo", acrescentou.

O aumento do salário mínimo nacional, que atualmente é de 600 euros, para 635 euros em 2020 foi aprovado em Conselho de Ministros na quinta-feira, medida que o Governo estima que possa abranger 720 mil trabalhadores.