Marcelo considera que não há incompatibilidades no caso da secretária de Estado do Tesouro

Por Rui Oliveira Costa e Filipe Santa-Bárbara 25 Dezembro, 2022 • 17:30

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirma que, "à primeira vista" não existe qualquer caso de incompatibilidades na nomeação de Alexandra Reis para secretária de Estado do Tesouro, depois de a nova governante ter recebido uma indemnização de 500 mil euros quando deixou a TAP.

"À primeira vista, juridicamente, a ida para o Governo parece não ter problemas de incompatibilidades. Depois há sempre uns problemas que se podem levantar, como os vencimentos ganhos em determinadas empresas onde há capital público, as indemnizações", disse este domingo o Presidente da República.

A TAP pagou uma indemnização de meio milhão de euros a Alexandra Reis pela cessação antecipada do cargo de administradora executiva. A nova secretária de Estado do Tesouro renunciou ao cargo em fevereiro e em junho foi nomeada pelo Governo para a presidência da Navegação Aérea de Portugal (NAV).

Mas Marcelo reitera: "À primeira vista não me parece uma questão de direito, mas ainda tenho poucos elementos. Veremos se sim ou não. Aquilo que acaba por motivar este tipo de notícias que é sempre o problema de haver uma série de cargos empresariais direta ou indiretamente relacionados com o Estado ou propriedade do Estado que são muito superiores àquilo que são os vencimentos, não digo dos portugueses, mas dos titulares do poder político ao mais alto nível."

Alexandra Reis foi empossada secretária de Estado do Tesouro na última remodelação do Governo.