Marcelo "contribuiu para degradar as condições de vida dos trabalhadores"

João Ferreira, candidato presidencial do PCP, subiu ao palco do XXI Congresso para falar apenas sobre eleições Presidenciais, num discurso marcado quase totalmente por críticas a Marcelo Rebelo de Sousa. Protagonista de uma campanha que "mais do que necessária" é "indispensável e insubstituível", pede "coragem e confiança" e promete que "ninguém calará" a "força do povo".

"O Presidente da República contribuiu, direta ou indiretamente, para degradar as condições de vida dos trabalhadores portugueses", começou por acusar João Ferreira. O que está na Constituição não pode ser "letra morta" e o candidato considera que o atual Presidente da República não cumpriu.

A ação de Marcelo Rebelo de Sousa deixou, segundo João Ferreira, "mais vulneráveis os jovens em busca da sua autonomia e realização pessoal com a promulgação de alterações gravosas às leis laborais". Nos últimos anos, houve "uma ação que contribuiu sempre para conter e nunca para promover a necessária evolução dos salários", mas que também serviu para "pôr em causa o SNS" e onde, no confronto entre público e privado, Marcelo "tomou sempre o partido" dos "interesses dos grupos económicos e financeiros".

O candidato presidencial aponta o dedo a Marcelo Rebelo de Sousa por só se ter preocupado com o "interior abandonado (...) depois da catástrofe" e ainda porque "não valorizou a cultura e os que nela trabalham, nem a escola pública e os seus dedicados obreiros".

A pandemia da Covid-19 é também usada por João Ferreira para tecer críticas a Marcelo, já que considera que o Presidente da República utilizou este momento e "contribuiu para fragilizar direitos, liberdades e garantias", algo que na visão do candidato comunista "a emergência sanitária não justifica".

João Ferreira acredita que um Presidente da República "não pode deixar de mobilizar o povo para uma mudança de curso na vida nacional" e realça que as próximas Presidenciais "para o bem ou para o mal" vão "influenciar" a vida nacional.