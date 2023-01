Marcelo dá posse aos novos ministros às 18h00 de quarta-feira

© Mauro Pimentel/AFP

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, revelou esta segunda-feira que vai dar posse aos novos ministros das Infraestruturas e da Habitação ao final da tarde da próxima quarta-feira.

"No próximo dia 4 de janeiro às 18h00", respondeu o chefe de Estado, questionado em Brasília pela RTP depois de uma reunião com o recém-empossado Presidente Lula da Silva.

Desafiado a comentar as palavras do primeiro-ministro esta tarde, Marcelo admitiu não ter podido ouvir a intervenção de António Costa, mas assinalou que a divisão dos ministérios passa por "dar maior importância à habitação" e a escolha dos ministros se deve à "continuidade" das políticas.

O primeiro-ministro escolheu os atuais secretários de Estados João Galamba e Marina Gonçalves para as funções de ministro das Infraestruturas e de ministra da Habitação, respetivamente.

Com esta opção, aceite pelo Presidente da República, o líder do executivo separa as pastas das Infraestruturas e da Habitação, áreas que até agora foram acumuladas pelo ministro cessante Pedro Nuno Santos.