Marcelo defende que "sem comunicação social forte não há democracia forte"

O Presidente da República afirmou esta quinta-feira que a força da comunicação social é essencial para garantir que a democracia seja forte e, por isso, é necessário defendê-la.

"Com piores condições económicas e financeiras é mais difícil defender uma comunicação social forte. Sem comunicação social forte não há democracia forte", disse Marcelo Rebelo de Sousa numa mensagem enviada ao I Seminário de Diretores e Editores de Meios de Comunicação da Galiza e do Norte de Portugal, em Matosinhos, transmitida pela RTP.

O chefe de Estado lembrou que o setor "sofreu imenso com pandemia, sofre imenso com a guerra e sofre imenso com as crises financeiras mundiais".

O ministro que tutela o setor, Pedro Adão e Silva, participou da mesma forma no seminário. O governante com a pasta da Cultura referiu que "é frequente os fluxos de informação serem mais fortes do que as fronteiras geográficas e políticas".

No evento participou também o presidente do governo regional da Galiza, Alfonso Rueda, que, também numa mensagem em vídeo, defendeu que a comunicação social é um dos ""pilares que sustêm o sistema democrático", constatando as "inumeráveis pontes físicas e emocionais que unem galegos e portugueses", de forma a lembrar que "aos galegos interessa como vai a vida dos irmaos portugueses, e os portugueses também querem saber como corre a nossa".