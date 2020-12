O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © Tiago Petinga/Lusa

Por Rita Carvalho Pereira 30 Dezembro, 2020 • 14:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deixou, esta quarta-feira, uma mensagem de Ano Novo à Ucrânia, na qual agradece o contributo da comunidade ucraniana em Portugal.

Num vídeo publicado no site oficial da Presidência da República, Marcelo afirma estar a corresponder "ao convite amigo" feito pelo Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

"Em nome de Portugal e de todo o Povo Português, quero desejar um Feliz Ano Novo à Ucrânia e a todo o Povo Ucraniano", diz Marcelo Rebelo de Sousa, agradecendo o "contributo da numerosa e importante comunidade ucraniana para o desenvolvimento económico e social de Portugal".

Paulo Baldaia, comentador da TSF, defende que mensagem do Presidente da República "parece de alguém que tem um peso na consciência". 00:00 00:00

"Portugal e os Portugueses farão o que estiver ao seu alcance para corresponderem, cada vez melhor, a esse constante contributo, num futuro que queremos, Ucranianos e Portugueses, de ainda maior proximidade na Europa", garantiu o Presidente da República.

Esta mensagem de Ano Novo dirigida à Ucrânia surge depois da polémica do homicídio de um cidadão ucraniano, às mãos de inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), no aeroporto de Lisboa, em março deste ano.

O Governo português - em particular, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita - tem sido muito criticado pelo modo como lidou o caso, assim como o Presidente da República, que não contactou a viúva do cidadão assassinado, alegando não querer abrir exceções.