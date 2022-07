Marcelo destaca "caso único" da relação de José Eduardo dos Santos com Portugal

© Elena Liachtchenko (arquivo)

Por Gonçalo Teles 08 Julho, 2022 • 15:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, destacou esta sexta-feira o antigo Presidente de Angola José Eduardo dos Santos como um caso único que "teve como interlocutores todos os Presidentes da democracia portuguesa".

Em declarações à SIC Notícias, na sede da Impresa, o chefe do Governo português destacou as "muitas décadas de relacionamento" com todos os governos cujos mandatos coincidiram com o do líder angolano e indicou-o como "protagonista decisivo" desde o final da década de 1970 até à sucessão por João Lourenço.

"Marcou as relações num período particularmente sensível, imediatamente subsequente à institucionalização pós-independencia em Angola e quando, em Portugal, estava a institucionalizar-se, desde a primeira fase, a democracia", assinalou.

O Presidente da República já apresentou "telefonicamente" as condolências ao homólogo João Lourenço e fez saber que vai estar presente nas cerimónias fúnebres acompanhado do ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho.

As mesmas ideias do Presidente português ficaram plasmadas numa nota oficial publicada pouco depois no site da Presidência.