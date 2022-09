Marcelo destaca Isabel II como exemplo de "coragem, dedicação, estabilidade e sentido de serviço público"

© Teresa Suarez/EPA

Por Gonçalo Teles 08 Setembro, 2022 • 19:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa apresentou, "em nome do Povo português e no meu próprio" uma mensagem de "sinceros pêsames" ao agora Rei Carlos pela morte da sua mãe, a rainha Isabel II, destacando como um exemplo.

Numa mensagem publicada no site oficial da Presidência, Marcelo defende que a rainha Isabel II "permanecerá para todos um exemplo de coragem, de dedicação, de estabilidade e de inabalável sentido de serviço público".

"Para Portugal e para todos os Portugueses perdurarão na memória de cada um de nós, com inquestionável carinho e apreço, as visitas que a Rainha Isabel II realizou ao nosso país, em 1957 e 1985", sublinha também o chefe de Estado que, a título pessoal, diz não poder "esquecer a honra" do encontro com a monarca em 2016, em Londres.

"Confiante nos históricos e inquebrantáveis laços de amizade que unem e continuarão a unir Portugal e o Reino Unido, renovo as minhas mais sentidas e sinceras condolências e apresento a Vossa Majestade a expressão da minha maior estima e consideração pessoal", termina.

A rainha Isabel II morreu na tarde desta quinta-feira, aos 96 anos, em Balmoral, na Escócia.