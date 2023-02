"Recuperar da pandemia e reconstruir o país." Costa garante que cada euro do PRR vai ter impacto no PIB

Por Cátia Carmo e Gonçalo Teles 15 Fevereiro, 2023 • 16:33 Partilhar este artigo Facebook

O primeiro-ministro, António Costa, voltou a convidar o Presidente da República para, depois do Carnaval, ir consigo ao terreno ver como está a ser aplicado o Plano de Recuperação e Resiliência nos vários municípios e instituições do país. Uma ajuda europeia que está a ajudar a "recuperar da pandemia e a reconstruir" e que, garante, vai ter impacto no PIB.

"Hoje, dois anos volvidos, é muito claro que a União Europeia recuperou do impacto da Covid-19 e está, genericamente, melhor do que estava em 2019. Temos um PIB que está 3,2% acima de 2019, exportações 31% acima de 2019 e temos mais 107 mil empregos em 2022. Tivemos, entre os 21, uma recuperação mais lenta que outros Estados menos dependentes do turismo", explicou António Costa.

O governante não tem dúvidas de que o impacto do PRR vai superar "em muito" os 16,6 milhões de euros que estão alocados a este apoio.

O Presidente da República destacou esta quarta-feira a execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) como um "exemplo de solidariedade institucional e estratégica" entre Governo e Presidência.

O primeiro-ministro, António Costa apresenta esta tarde ao Presidente da República um ponto de situação sobre PRR, uma semana após Bruxelas ter dado luz verde a novo desembolso.

A reunião decorre no Antigo Picadeiro Real no Museu Nacional dos Coches, em Lisboa, e surge depois de o executivo comunitário ter concretizado o pagamento da segunda tranche de 1,8 mil milhões de euros a Portugal (1,7 mil milhões de euros em subvenções e 109 milhões de euros em empréstimos) pelo cumprimento de 20 marcos e objetivos.

"Exemplo de solidariedade institucional e estratégica"

Antes da apresentação pelo primeiro-ministro, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa - que prometeu ouvir "atentamente" -, aproveitou para assinalar o momento como um "exemplo de solidariedade institucional e estratégica".

Na justificação dessa leitura, Marcelo explicou que a execução e acompanhamento do PRR têm uma dimensão solidária porque "implica cooperação em função de determinados objetivos nacionais" e estratégica "porque se vai mais longe e a estratégia corporizada no PRR deve ter sucesso nacional".

Agradecendo ao primeiro-ministro e à equipa que o acompanha, Marcelo sublinhou - como já tem vindo a fazer - que o PRR é uma "oportunidade muito importante" para Portugal "neste e nos próximos anos".

Portugal é o quarto país que mais executou

De acordo com dados de Bruxelas, Portugal é o sexto país da União Europeia (UE) com mais verbas arrecadadas para o PRR, cerca de 5,14 mil milhões de euros, sendo o quarto com maior execução pela taxa de 17%.

Os dados, consultados pela Lusa, constam do painel de avaliação da Comissão Europeia sobre a implementação do Mecanismo de Recuperação e Resiliência.

De acordo com os dados de Bruxelas, Portugal é o sexto país da UE que já recebeu mais verbas para implementar o seu PRR, num total de 5,14 mil milhões de euros - 4,07 mil milhões de euros em subvenções e 1,07 mil milhões de euros em empréstimos - já desembolsados por Bruxelas ao país.