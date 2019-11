Marcelo deverá ir à posse de Filipe Nyusi

Por Raquel de Melo 15 Novembro, 2019 • 16:09 Partilhar este artigo Facebook

O presidente da República disse, ao início da tarde, que "em princípio vai à tomada de posse do presidente moçambicano", agendada para dia 15 de janeiro do próximo ano. No final de uma visita ao Bazar do Corpo Diplomático, que está a decorrer no Centro de Congressos, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa confirmou essa intenção, reiterando o que já tinha tinha dito durante a visita em conversa com o embaixador moçambicano em Lisboa. "Se tudo correr como previsto, irei à posse do presidente Nyusi", explicou, admitindo a possibilidade de ir via Luanda.

"Pode ser que haja a hipótese de passar por Angola no caminho para Moçambique", afirmou. Questionado pelos jornalistas sobre se teria algum "assunto em especial para tratar com o presidente João Lourenço", Marcelo Rebelo de Sousa garantiu que não, esclarecendo que "beneficiaria do encontro com os irmãos angolanos" e "aproveitaria para fazer a viagem em duas partes"