Marcelo diz que caso que envolve nova secretária de Estado tem "peso político negativo"

© Patrícia de Melo Moreira/AFP

Por Clara Maria Oliveira 05 Janeiro, 2023 • 19:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considera que o caso que envolve nova secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves, tem "um peso negativo" em termos políticos.

O chefe de Estado afirmou que "do ponto de vista estritamente do direito, [Carla Alves] não é arguida, não é acusada e do ponto de vista do controlo constitucional e legal não há, neste momento, com os factos conhecidos, nenhum caso de inconstitucionalidade a nível legal".

Contudo, a "nível político", uma pessoa que "tem uma ligação familiar próxima com alguém que é acusado num processo de uma determinada natureza criminal à partida tem uma limitação política", caracterizando o exemplo com um "ónus político".

"Portanto, não acho que seja um problema político, nem, para já, ético, mas politicamente é um peso negativo porque com o escrutínio que há na opinião pública, aparece com esse peso", concluiu Marcelo.

A nova secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves, tem diversas contas arrestadas, na sequência de uma investigação que visa o marido Américo Pereira, ex-presidente da Câmara de Vinhais. De acordo com a edição desta quinta-feira do Correio da Manhã (CM), a Polícia Judiciária levantou o segredo bancário à atual governante que, na altura, era funcionária em instituições públicas, mas recebia mais dinheiro do que aquilo que declarava.