Marcelo diz que é preciso "sermos mais inovadores" perante cenário de alterações climáticas

Os chefes de Estado de Espanha, Itália e Portugal na 16.ª edição do COTEC Europa © Paolo Gianditti/EPA

Por TSF 27 Junho, 2023 • 13:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta terça-feira que é preciso ir mais longe e assumir a liderança da inovação e sustentabilidade, pedindo mais responsabilidade e financiamento face ao cenário "dramático" de alterações climáticas.

Marcelo Rebelo de Sousa discursou na sessão de encerramento do XVI encontro da empresa COTEC Europa, esta terça-feira, em Palermo, Itália.

O chefe de Estado começou por descrever a "dramática realidade" das alterações climáticas, capazes de destruir "num instante" a "beleza da natureza".

"A ação climática é inseparável do desenvolvimento sustentável, do desenvolvimento global, ambiental, científico, interjecional, justo e, por isso, comunitário e verdadeiramente humano", disse.

Marcelo Rebelo de Sousa referiu um processo demorado e afirmou que em alguns casos foi, "infelizmente", preciso reagir.

Para fazer frente a este "grande desafio do futuro", o Presidente da República disse ser preciso "sermos mais inovadores" e lembrou que Portugal está abaixo da média europeia.

Além disso, Marcelo Rebelo de Sousa pediu mais financiamento na economia e no mundo, porque "se o mundo não mudar, a Europa tem a obrigação de ter a liderança desta batalha".

"Se a China, a Índia, a Indonésia, a África, a Latina ou a América não se moverem mais depressa, a causa climática e a sustentabilidade de todos, acaba por sofrer", disse.

Marcelo Rebelo de Sousa referiu ainda as desigualdades sociais no mundo e pediu uma "distribuição mais justa" e uma "mudança de mentalidade".

O chefe de Estado terminou o seu discurso elogiando eventos como o da COTEC, pois "quem está na primeira linha de combate são as empresas, os empresários e os trabalhadores".

"Estamos [Portugal, Espanha e Itália] unidos numa aliança", concluiu.

Os encontros COTEC Europa são organizados desde 2005 e realizam-se anualmente em Espanha, Itália e Portugal, de forma rotativa - a edição do ano passado teve lugar em Braga -, e contam com a participação de líderes empresariais, decisores políticos e académicos de todos os setores de atividade económica, bem como com a presença dos chefes de Estado dos três países da Europa do Sul.