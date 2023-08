Marcelo diz que encontro com homólgo polaco foi "muito bom para acertar agulhas"

Marcelo Rebelo de Sousa e Andrzej Duda, em Varsóvia © Piotr Nowak/EPA

Por Maria Ramos Santos 22 Agosto, 2023 • 16:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse que a visita à Polónia e o encontro com o seu homólgo polaco, Andrzej Duda, foi "muito bom para acertar agulhas", numa altura em que o país está a dois meses de eleições parlamentares.

Relacionados Marcelo confirma que Parlamento já autorizou ida a Kiev

"Os objetivos pretendidos para a visita foram atingidos e recuperou-se um período de 15 anos em que tudo crescia entre as relações entre a Polónia e Portugal, menos a relação entre chefes de Estado", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações aos jornalistas, em Varsóvia.

O chefe de Estado reforçou a sua preocupação com a presença do Grupo Wagner na fronteira com a Bielorrússia e admitiu ter tido "ocasião para lembrar [a Andrzej Duda] que ser membro da União Europeia e da NATO significa estar na primeira linha de defesa".

O Presidente da República terminou esta terça-feira a sua viagem oficial à Polónia e, nos próximos dias, deverá deslocar-se à Ucrânia.