Marcelo diz que parecer da DGS sobre Festa do Avante! vai ser divulgado esta segunda-feira

O Presidente da República foi informado pelo Governo de que o parecer da DGS relativo à Festa do Avante! vai ser divulgado esta segunda-feira.

Em Monchique, e numa curta declaração aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa, que já tinha criticado a Direção Geral da Saúde por, a cinco dias do evento, ainda não ter divulgado as regras, voltou a referir que é "fundamental" que as regras sejam de conhecimento público.

Após a divulgação, refere o chefe de Estado, é tempo para ver "a sequência dos acontecimentos". No seguimento, Marcelo recusou ainda fazer especulações sobre a presença no evento, caso não fosse Presidente da República.

No domingo, Marcelo tinha frisado que, em tempo de pandemia, é necessário que as diferentes autoridades sejam céleres na transmissão das orientações, lembrando que é a credibilidade que está em causa.

"Não é bom para ninguém. Não é bom para o Estado, para a organização e para a credibilidade que é necessária neste momento. Mais do que noutras ocasiões, impõe-se saber com antecedência as regras do jogo, não se sabe. Devemos conhecer as regras com clareza, não se conhece", realçou ainda antes de a DGS fazer chegar o documento ao PCP.

Após conhecer o parecer, o PCP reagiu, dizendo que tem assistido a uma "ação orquestrada e articulada" contra a Festa do Avante! O partido vai apresentar um parecer próprio e revelou que o "parecer da DGS contém, em vários domínios, graus de exigência maiores do que tem estabelecido para outras iniciativas".

Em comunicado, o partido compara a festa da Quinta da Atalaia com outros espetáculos e eventos no país, nomeadamente as feiras do livro em Lisboa e Porto, assegurando que a Direção-Geral da Saúde (DGS) confirma que estão preenchidas "condições de segurança iguais ou superiores àquelas que se dispõem na frequência das praias, nos numerosos espetáculos e festivais que se realizam pelo país ou simplesmente nas idas a centros comerciais".

A organização da Festa do Avante! vai recolher as recomendações, mas refere que divulgará, ainda esta segunda-feira, o Plano de Contingência apresentado pelo PCP que, insiste, "respeita o conjunto de normas em vigor".

