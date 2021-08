Marcelo diz que Sampaio está "num processo de estabilização em termos respiratórios"

Marcelo Rebelo de Sousa © Manuel de Almeida/Lusa

Marcelo Rebelo de Sousa está acompanhar de perto a situação de Jorge Sampaio. O antigo Presidente da República foi esta manhã transferido de helicóptero do Algarve para Lisboa, dando entrada no hospital de Santa Cruz.

Sampaio apresentava um quadro de dificuldades respiratórias, e, como é um doente com problemas cardíacos, por precaução, foi para o hospital onde é habitualmente seguido. O antigo chefe de Estado está sedado e a ser ventilado.

Foi o que também confirmou o chefe de Estado, no no Porto, à margem da inauguração da feira do livro. Marcelo Rebelo de Sousa aproveitou também para desejar as melhoras a Sampaio. "O médico da Presidência da República, que já foi dos últimos três Presidentes, tem acompanhado o estado de saúde do Presidente Jorge Sampaio desde sempre. Acabou de me dizer que está, como é público, sedado."

De acordo com Marcelo Rebelo de Sousa, Sampaio encontra-se "num processo de estabilização em termos nomeadamente respiratórios". Os médicos a pouco e pouco verão se podem retirar a sedação e como reage o antigo Presidente da República.

Marcelo também aproveitou para desejar que haja uma "recuperação do estado de saúde do Presidente Sampaio".

Em comunicado, o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental confirmou entretanto o internamento no Hospital de Santa Cruz, acrescentando que o ex-Presidente da República "se encontra em observação/vigilância médica".

O Chefe de Estado revelou ainda ter estado com Jorge Sampaio há 20 dias, num jantar de amigos que acontece anualmente, tendo-o achado "cansado e prostrado".

Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que esta não é primeira "crise" do ex-Presidente da República, mas é "uma crise que, naturalmente, preocupa".

Jorge Sampaio tem 81 anos foi Presidente da República entre 1996 e 2006. Mais recentemente criou a plataforma Global de Assistência Académica de Emergência a Estudantes Sírios, que agora foi alargada aos estudantes do Afeganistão.