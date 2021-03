Marcelo diz que são portugueses que "mais necessitam" razão do seu compromisso

Marcelo Rebelo de Sousa e Eduardo Ferro Rodrigues © LUSA

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou esta terça-feira que são os portugueses e, sobretudo "os que mais necessitam", a razão do compromisso solene que assumiu.

"São pois os portugueses todos eles, a única razão de ser do compromisso solene que acabei de assumir, a começar nos que mais necessitam: os sem-abrigo, os com teto mas sem habitação condiga, os da minha idade ou mais que vivem em lares ou em sua casa em solidão ou velados por cuidadores formais ou informais", afirmou o chefe de Estado, no arranque do seu discurso de tomada de posse para um segundo mandato, perante a Assembleia da República.

Marcelo dedicou ainda o início do seu discurso aos "reformados ou pensionistas pobres" aos "desempregados ou em lay off", aos "trabalhadores e empresários precários" e às crianças, jovens, famílias, professores e não docentes "atropelados em dois anos letivos", bem como aos profissionais de saúde e os que perderam entes queridos nestes tempos de pandemia.

"Uma pátria são, acima de tudo, as pessoas e nela cada pessoa conta, diversa, diferente, irrepetível", disse.

O início do seu discurso desta terça-feira foi semelhante ao de há cinco anos, quando o chefe de Estado afirmou: "Portugal é a razão de ser do compromisso solene que acabo de assumir."

"Aqui nasci, aqui aprendi com meus pais a falar a língua que nos une e une a centenas de milhões por todo o mundo. Aqui eduquei os meus filhos e espero ver crescer os meus netos", disse, então.

Em 2016, Marcelo reforçava a ideia: "Aqui se criaram e sempre viverão comigo aqueles sentimentos que não sabemos definir, mas que nos ligam a todos os Portugueses. Amor à terra, saudade, doçura no falar, comunhão no vibrar, generosidade na inclusão, crença em milagres de Ourique, heroísmo nos instantes decisivos".