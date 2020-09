Marcelo e Felipe VI encontram-se na quinta-feira na Galiza antes do Fórum La Toja

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © António Cotrim/EPA

Por Lusa 30 Setembro, 2020 • 20:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o rei de Espanha, Felipe VI, vão encontrar-se na quinta-feira, em Pontevedra, na Galiza, antes de participarem os dois na abertura do Fórum La Toja.

Este encontro consta da agenda de Felipe VI divulgada no portal da Casa Real espanhola e foi confirmado à agência Lusa por fonte da Presidência da República.

Na nota de agenda lê-se que o rei de Espanha "manterá um encontro com o Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, em virtude das relações luso-espanholas", num hotel na ilha de La Toja, na província de Pontevedra, na Galiza.

Segundo o mesmo portal, o rei de Espanha participará depois na abertura da segunda edição do Fórum La Toja - Vínculo Atlântico, iniciativa em que já estava confirmada a presença de Marcelo Rebelo de Sousa.

O Fórum La Toja, realizado na ilha com o mesmo nome, pretende ser "um evento de referência no debate intelectual e académico", em defesa dos "valores da democracia liberal", e na primeira edição, no ano passado, contou também com a presença do rei de Espanha, Felipe VI.