Marcelo e polémica do CEMA: "Não houve demissão nenhuma"

O Presidente da República, Marcelo da Rebelo de Sousa © Lusa

Por Filipe Santa-Bárbara 04 Outubro, 2021 • 22:15

Pedra no assunto, segunda tentativa: o Presidente da República sublinha que há atualmente uma "situação de estabilidade" depois da polémica do sai-não-sai do Chefe do Estado Maior da Armada e lembra que quem poderia exonerar o Almirante Mendes Calado seria ele e que tal nunca esteve em cima da mesa.

"O comunicado diz tudo: o que esclareci estava bem esclarecido. Portanto, não havia demissão nenhuma, não havia demissão possível por aquela razão e como não havia exoneração não havia substituição, ponto", destaca Marcelo sem abordar a conversa em concreto que teve em Belém com o primeiro-ministro e com o ministro da Defesa.

O que Marcelo não explica é se Gomes Cravinho sugeriu ou não a demissão do Almirante Mendes Calado, reiterando que é o Presidente da República quem tem poder para exonerar e que ele "jamais exoneraria" um chefe militar com o fundamento de ele ter estado contra a reforma na Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas.

Questionado precisamente sobre como é que Gomes Cravinho vai trabalhar com o CEMA depois desta polémica, Marcelo nota apenas que "há uma situação de estabilidade e essa estabilidade significa que neste momento não há alteração em relação à situação que se vivia antes de terem saído as notícias".