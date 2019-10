Marcelo em Atenas para discutir crise económica e dos refugiados

© Mário Cruz/Lusa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reúne-se na quinta e sexta-feira, na capital grega, em Atenas, com outros chefes de Estado europeus para discutir assuntos como a crise económica e dos refugiados na União Europeia (UE).

Naquele que é o 15.º encontro informal do chamado Grupo de Arraiolos, os chefes de Estado da UE sem poderes executivos vão discutir "a importância do princípio da solidariedade para o aprofundamento da União Europeia e para a promoção da integração europeia", indica a Presidência portuguesa numa nota de imprensa.

Desta vez, o encontro - que se realizou pela primeira vez em Portugal, na vila alentejana de Arraiolos, em 2003, por iniciativa do então Presidente Jorge Sampaio - decorre na capital grega, Atenas.

Previsto está que Marcelo Rebelo de Sousa chegue a Atenas ao final da tarde de quinta-feira e participe num jantar oferecido pelo Presidente da Grécia, Prokopios Pavlopoulos, aos chefes de Estado no Museu da Acrópole.

As sessões de trabalho decorrem no dia seguinte, sexta-feira, entre as 10:00 e as 18:00, no edifício Zappeion Megaron, e têm como temas "Enfrentar com eficácia a crise económica e dos refugiados" e "Encarar de forma conjunta os desafios modernos da segurança na UE e nos Estados-membros".

No final desse dia, Marcelo Rebelo de Sousa participa novamente num jantar oferecido por Prokopios Pavlopoulos aos chefes de Estado da UE, mas desta vez no Palácio Presidencial, ocasião após a qual regressa a Portugal.

Entre os participantes deste 15.º do Grupo de Arraiolos estão, além de Marcelo Rebelo de Sousa e de Prokopios Pavlopoulos, os chefes de Estado Frank-Walter Steinmeier (Alemanha), Rumen Radev (Bulgária), Kolinda Grabar-Kitarovic (Croácia), Borut Pahor (Eslovénia), Kersti Kaljulaid (Estónia), János Áder (Hungria), Michael D. Higgins (Irlanda), Sérgio Mattarella (Itália), Egils Levits (Letónia), George Vella (Malta) e Andrzej Duda (Polónia).

No próximo ano, o encontro do Grupo de Arraiolos realiza-se em Portugal.