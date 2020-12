Marcelo em terceiro lugar nos boletins das presidenciais e Ana Gomes no fim

© LUSA

O Presidente da República, que se recandidata ao cargo, ficou na terceira posição no ordenamento dos nomes nos boletins de voto para as eleições de 24 de janeiro, surgindo em último lugar a candidata Ana Gomes.

O primeiro nome a figurar nos boletins de voto é o do cidadão Eduardo Batista, seguindo-se o da eurodeputada bloquista Marisa Matias, e o de Marcelo Rebelo de Sousa, de acordo com o resultado do sorteio hoje realizado no Tribunal Constitucional.

Em quarto lugar figura o nome do dirigente da Iniciativa Liberal Tiago Mayan, seguido pelo líder do Chega, André Ventura, o líder do RIR, "Tino de Rans", o dirigente comunista João Ferreira e, finalmente, a diplomata Ana Gomes.