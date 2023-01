Marcelo enviou eutanásia para o Tribunal Constitucional "por uma questão de certeza de direito"

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República © Pedro Sarmento Costa/Lusa

O Presidente da República explicou esta quarta-feira que foi "por uma questão de certeza de direito" que enviou o diploma da Assembleia da República sobre a despenalização da eutanásia para o Tribunal Constitucional.

"Por uma questão de certeza de direito, perguntei ao Tribunal Constitucional se estas novas fórmulas preenchiam as exigências que foram feitas da primeira vez", quando o diploma foi considerado inconstitucional, disse Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas no Palácio de Belém.

O Presidente da República explica que isso é importante, porque esta é uma lei que "será aplicada por vários tribunais" e é necessário que compreendam como devem interpretar a Constituição nessas situações.

Marcelo Rebelo de Sousa recordou o processo que levou a questão da eutanásia por duas vezes ao Tribunal Constitucional, explicando que na versão que agora irá pela terceira vez, a Assembleia da República optou "por um dos caminhos que foi excluir a exigência de doença fatal e alterou algumas fórmulas do diploma original".

"Em contrapartida, não acolhi um pedido das assembleias dos Açores e da Madeira a pedir a inconstitucionalidade por não terem sido ouvidas antes da aprovação", revela o chefe de Estado.

Essa decisão prendeu-se com o facto de a "orientação constante do Tribunal Constitucional ser não entender que não há obrigação de ouvir as Regiões Autónomas por ser uma matéria nacional" e porque, apesar de o diploma estar "pensado para o SNS e para entidades que só têm competência em Portugal continental" e haver "serviços regionais de saúde que são autónomos", essa é uma questão que se pode resolver "na regulamentação do diploma".

De acordo com o chefe de Estado, ao aplicar-se a lei, as regiões autónomas da Madeira e dos Açores devem intervir.

O Presidente da República enviou esta quarta-feira o diploma sobre a eutanásia para o Tribunal Constitucional (TC). É a terceira vez que Marcelo Rebelo de Sousa envia um diploma da Assembleia da República sobre a matéria para o TC.