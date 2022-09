Marcelo espera que medidas de apoio garantam efeitos "pelo menos até ao final do ano"

© Álvaro Isidoro/Global Imagens

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assinalou esta sexta-feira que há uma "expectativa muito grande" em torno das medidas a apresentar para combater os efeitos económicos da pandemia e da guerra na Ucrânia e disse esperar que permitam enfrentar as necessidades dos portugueses "pelo menos até ao final do ano".

"Há, à primeira vista, uma expectativa muito grande porque há um acordo na política portuguesa acerca da necessidade das medidas, entre Governo e oposição, embora cada qual apresentando um leque diferente de medidas", assinalou durante uma visita à Vindouro - Festa Pombalina, em São João da Pesqueira.

O chefe de Estado defende que a marcação de um Conselho de Ministros extraordinário para a próxima segunda-feira é um sinal de aceleração na tomada de medidas "que permitam fazer face aos próximos meses, esperemos que pelo menos até ao final do ano, e à situação de pessoas, famílias e empresas".

Ressalvando que não conhece as medidas que vão ser apresentadas, o chefe de Estado não deixou de notar que também o PSD avançou com um pacote de medidas de emergência, o que mostra um "espaço de concordância em que todos admitem que não se pode perder tempo, encarando a situação criada pela pandemia e depois pela guerra".

Questionado acerca das declarações do governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, que pediu que "não se promovam políticas pró-cíclicas que depois possam vir a ter que ser corrigidas com outras políticas", Marcelo Rebelo de Sousa deixou a sua interpretação das palavras do ex-ministro.

A "preocupação" de Centeno é a de que se encontre "um pacote de medidas que ajudem pessoas, famílias e empresas, mas que não contribuam para o aumento da inflação, por um lado, nem criem problemas duradouros no equilíbrio das finanças públicas".

"A grande preocupação dele é a de não haver baixas brutais de impostos que depois sejam de difícil acomodamento, passados estes meses, para o ano que vem e para os anos seguintes. Aí está o talento da política e da governação, encontrar a forma de ajudar as pessoas, famílias e empresas e não comprometer aquilo que é muito importante em termos de equilíbrio dos preços no futuro e do Orçamento do Estado", explicou.