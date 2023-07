Diretor de Cardiologia diz que Marcelo está "muito bem" e exames estão "normalíssimos"

© António Cotrim/Lusa

O diretor do serviço de Cardiologia do hospital de Santa Cruz, Miguel Mendes, garante que o Presidente da República está "muito bem, normal e na plena posse das suas capacidades" depois de ter sido observado no seguimento de um desmaio após uma visita a uma faculdade no Monte da Caparica.

Os primeiros testes "têm resultados normalíssimos", garantiu o médico, que revelou que chefe de Estado foi submetido a "exames normais, nada extraordinários e de circunstância", depois do episódio que sofreu enquanto conversava com investigadores na Faculdade de Ciências e Tecnologias da NOVA.

Questionado pelos jornalistas no local, Miguel Mendes adianta que "nada" neste desmaio "aponta no sentido" de ter a ver com o cateterismo que o Presidente da República fez neste mesmo hospital, em 2019. "Parece ser uma circunstância normal da meteorologia e do calor" e em tudo "benigna", semelhante a uma "quebra de tensão".

A alta médica de Marcelo Rebelo de Sousa "ainda depende dos próximos exames", tal como a manutenção da agenda dos próximos dias.

Para já, o chefe de Estado apresenta-se com "bom humor, boa disposição e um raciocínio superclaro".

A indisposição de Marcelo Rebelo de Sousa aconteceu no fim de uma visita à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, no concelho de Almada, que não constava da sua agenda enviada à comunicação social.

Nesta visita, estava acompanhado pela ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato.

Para hoje, às 17h00, o chefe de Estado tinha prevista uma iniciativa com alunos no Jardim Botânico Tropical, em Lisboa.