Marcelo estreia-se no Twitter em conta oficial da Presidência da República

Marcelo Rebelo de Sousa estreou-se este sábado na rede social Twitter, em conta oficial da Presidência da República, onde fez publicar uma mensagem a anunciar a assinatura do decreto do Governo de execução do estado de emergência.

"Presidente da República assinou esta manhã o decreto do Governo que aprova as medidas do estado de emergência e o plano de desconfinamento", lê-se na mensagem.

Esta conta oficial da Presidência da República no Twitter, que tem como nome utilizador @presidencia, já existia, mas nunca tinha sido utilizada pelo atual chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa.

De acordo com fonte da Presidência da República, foi criada em novembro de 2008, no primeiro mandato do anterior chefe de Estado, Aníbal Cavaco Silva, começou a ser usada em janeiro de 2009 e esteve ativa até ao final do seu segundo mandato, que terminou em 09 de março de 2016.

Esteve suspensa até março de 2017 e na passada segunda-feira, 08 de março, obteve novamente o estatuto de conta verificada do órgão de soberania Presidência da República.

Marcelo Rebelo de Sousa tomou posse na terça-feira para um segundo mandato como Presidente da República, após ter sido eleito com 60,67% dos votos expressos nas eleições presidenciais de 24 de janeiro deste ano.