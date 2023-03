Marcelo fala em acidente "grave" em Santa Margarida e acompanha "solidariamente" vítimas e familiares

© Henriques da Cunha (arquivo)

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, admite que o acidente ocorrido esta tarde na base militar de Santa Margarida é "grave" e diz estar a acompanhar "solidariamente as vítimas desse acidente e seus familiares".

"O Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas acabou de ter conhecimento do grave acidente ocorrido, esta tarde, no campo militar de Santa Margarida e já falou com a Ministra da Defesa Nacional e com o General Chefe do Estado-Maior do Exército, acompanhando solidariamente as vítimas desse acidente e seus familiares, enquanto decorrem as operações a cargo das entidades competentes", lê-se numa nota emitida pela Presidência.

Mais tarde, em declarações à RTP, Marcelo Rebelo de Sousa voltou a lamentar o ocorrido e anunciou que vai "visitar, logo que possível, os feridos, com a senhora ministra e o senhor chefe do Estado Maior do Exército".

Quanto a uma possível visita ao campo militar onde aconteceu a explosão, o Presidente da República afirma que "tudo o que fizer será ajustado com a senhora ministra da Defesa Nacional e com o senhor chefe do Estado Maior do Exército".

Uma explosão no campo militar do Exército matou pelo menos uma pessoa e feriu outras esta quinta-feira, confirmou a TSF.

Notícia atualizada às 19h17