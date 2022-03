Marcelo falou com Governo Regional dos Açores para se inteirar sobre situação na ilha de São Jorge

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © Mário Cruz/Lusa

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, falou esta sexta-feira com o presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, para se inteirar da situação na ilha de São Jorge, onde ocorre uma crise sismovulcânica.

De acordo com uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa "falou esta manhã ao telefone com o presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, que está na ilha de São Jorge, onde pernoitou, e que lhe explicou a situação".

José Manuel Bolieiro informou o Presidente da República das "medidas tomadas e previstas pelo Governo Regional, salientando a compreensão da população quanto ao fenómeno sísmico em curso e quanto à necessária prevenção", lê-se na mesma nota.

Na quarta-feira, a Proteção Civil dos Açores ativou o Plano Regional de Emergência devido à elevada atividade sísmica que se regista em São Jorge desde sábado. Os planos de emergência municipais dos dois concelhos da ilha, Velas e Calheta, foram igualmente ativados.

Também na quarta-feira, o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) elevou o nível de alerta vulcânico na ilha de São Jorge para V4 (de um total de cinco), o que significa "possibilidade real de erupção".

Perante este cenário, o executivo açoriano recomendou à população com maiores vulnerabilidades da principal zona afetada na ilha de São Jorge (entre a Fajã das Almas e as Velas) que abandone as suas casas.

As ilhas do grupo central dos Açores, onde se inclui a ilha de São Jorge, estão sob aviso amarelo devido às previsões de chuva, entre hoje e sábado.

Segundo o presidente do CIVISA, Rui Marques, a precipitação, conjugada com a crise sísmica, pode provocar desabamentos em São Jorge.

O executivo açoriano decidiu, por isso, proibir o acesso às fajãs do concelho das Velas e retirar os habitantes que lá vivem.

Segundo os dados provisórios dos Censos 2021, a ilha de São Jorge tem 8.373 habitantes, dos quais 4.936 no concelho das Velas e 3.437 no concelho da Calheta.