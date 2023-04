"Marcelo faz a mesma pergunta que nós." Ventura aponta falhas no diploma da eutanásia

André Ventura, presidente do Chega © Nuno Veiga/Lusa

O líder do Chega considera que as questões levantadas por Marcelo Rebelo de Sousa para vetar a despenalização da eutanásia prendem-se com falhas na construção do diploma.

"Há uma questão do ponto de vista da construção do diploma que não está clara e, por isso, o Presidente da República certamente que faz a mesma pergunta que nós fazemos: qual é o médico que vai permitir aplicar esta lei sem estar claro no diploma, por exemplo, quem é que determina quando é que se tem de recorrer ao suicídio ou à eutanásia?", questionou André Ventura em declarações aos jornalistas na Assembleia da República.

Além disso, o líder do Chega afirma que "a lei, no projeto que a Assembleia dá ao Presidente da República, diz que quem não estiver em condições de recorrer ao suicídio assistido, recorre à eutanásia".

E questiona: "E o que é não estar em condições? É alguém que não tenha capacidade motora? É alguém que não esteja fisicamente, ou espiritualmente, ou emocionalmente capaz? Isto não está definido na lei."

O Presidente da República vetou esta quarta-feira o último diploma aprovado na Assembleia da República para despenalizar a eutanásia.

"Concretamente, solicito à Assembleia da República que pondere clarificar quem define a incapacidade física do doente para autoadministrar os fármacos letais, bem como quem deve assegurar a supervisão médica durante o ato de morte medicamente assistida", lê-se na carta divulgada no site da Presidência.