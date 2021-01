Marcelo foi o mais votado no círculo da Guarda, com 64,04%

Marcelo Rebelo de Sousa © Mário Cruz/Lusa

Marcelo Rebelo de Sousa foi o candidato mais votado no círculo eleitoral de Guarda nas eleições presidenciais de hoje, com 64,04% dos votos, quando estão apurados os resultados de todas as 242 freguesias.

É o seguinte o quadro completo dos resultados, de acordo com as votações divulgadas pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna -- Administração Eleitoral:

Freguesias apuradas: 242 Freguesias por apurar: 0 Concelhos apurados: 14 Concelhos por apurar: 0 %Votos: Marcelo Rebelo de Sousa: 64,04% André Ventura: 14,33% Ana Gomes: 10,44% Marisa Matias: 3,47% Vitorino Silva: 3,35% João Ferreira: 2,46% Tiago Mayan Gonçalves: 1,91% % Votos brancos: 1,11% % Votos nulos: 1,33% % Votantes: 37,41% % Abstenção: 62,59%