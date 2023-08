Marcelo garante Portugal "de braços abertos" para o papa e "ao serviço de toda a Humanidade"

© Marco Bertorello/AFP

O Presidente da República afirmou esta quarta-feira que Portugal recebe o Papa Francisco de "braços abertos", acolhendo o seu testemunho de "dignidade das pessoas" e de que "nunca é tarde para olhar para o outro".

"Santo Padre, hoje, em Lisboa, Portugal acolhe-vos de braços abertos por cinco dias inesquecíveis", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, numa cerimónia com o Papa Francisco e entidades oficiais, civis, membros do corpo diplomático e líderes de partidos políticos.

Sentado num cadeirão branco e tendo a seu lado o líder da Igreja Católica, o Presidente da República referiu que Portugal acolhe o testemunho do Papa de "dignidade das pessoas, entre elas e na relação com a natureza, de esperança, de paz, de fraternidade, de procura das periferias, de luta contra fomes, misérias, opressões, abusos, xenofobias, intolerâncias, exclusões dos deserdados destes tempos".

"E, convosco, acolhe também de braços abertos os jovens católicos e também crentes de várias crenças, e não crentes, vindo ao apelo das vossas palavras. Porque convosco a Vossa voz tornou-se maior do que o vosso povo", frisou.

"É neste mesmo espírito que Portugal quer viver a vossa presença e a vossa mensagem nestes cinco dias e para além deles, conforme o lema da jornada: 'Levantar-se e partir apressadamente'", garantiu o Presidente da República.

"Partir apressadamente, urgentemente, porque o essencial está sempre por cumprir", rematou, com "Portugal ao serviço de toda a Humanidade".