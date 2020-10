Marcelo garante que fez três testes à Covid-19 desde o Conselho de Estado

© Tiago Petinga/Lusa

O Presidente da República garantiu esta segunda-feira que é "perfeitamente normal" não estar em isolamento profilático depois de ter estado num Conselho de Estado com Lobo Xavier, que testou positivo à Covid-19 este sábado.

"Passou uma semana, houve três testes: um logo no dia seguinte, um teste depois do período de incubação e um novo teste hoje", garantiu Marcelo Rebelo de Sousa em Vila Real, antes do início de um jantar com empresários.

O chefe de Estado garante também que não teve "nenhum contacto de alto risco" durante o encontro. Sobre Ursula Von der Leyen, que esteve presente na reunião, Marcelo Rebelo de Sousa deu conta de que entrou "com a presidente da Comissão Europeia, cada um tomou a sua posição" e depois saíram "juntos".

"Não tive contacto com nenhum dos conselheiros de Estado", acrescentou o Presidente da República, que fez notar que "Lobo Xavier estava a dez metros ou mais" do lugar onde se sentava Marcelo Rebelo de Sousa.

Marcelo Rebelo de Sousa salientou que tem o cuidado de, para proteger os outros, se "testar em média duas vezes por semana".



"E, aqui no caso foram três vezes no espaço de uma semana", reforçou.

Os conselheiros de Estado que se reuniram na terça-feira presencialmente e contactaram com António Lobo Xavier, que está infetado com Covid-19, testaram negativo, disse esta segunda-feira fonte oficial da Presidência à Lusa.



Hoje de madrugada, fonte oficial da Presidência da República já tinha informado que os testes realizados no domingo pelo chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, pelo presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e pelo primeiro-ministro, António Costa, tinham dado negativo, bem como os de outros cinco conselheiros de Estado: os antigos presidentes da República Jorge Sampaio e Aníbal Cavaco Silva, Francisco Pito Balsemão, Leonor Beleza e Francisco Louçã.

