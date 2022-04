Marcelo garante que todos os conselheiros de Estado são tratados "em pé de igualdade"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © Leonardo Negrão/Global Imagens

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considera que todos os partidos são bem recebidos e estão em pé de igualdade no Conselho de Estado. Questionado sobre as críticas do presidente do PSD, Rui Rio, o chefe de Estado sublinha que "estão em pé de igualdade".

"Todos os conselheiros de Estado, por inerência ou por escolha presidencial ou por eleição da Assembleia da República, que têm assento naquele órgão são bem recebidos. E estão em pé de igualdade. São todos conselheiros e têm o mesmo estatuto", disse Marcelo Rebelo de Sousa, à margem de uma visita ao NewsMuseum, em Sintra.

Em declarações aos jornalistas esta manhã no Parlamento, o líder do PSD considerou que se está a fazer "um cavalo de batalha" sobre um órgão com "uma importância muito reduzida".

"Estão a fazer um cavalo de batalha de uma coisa que tem uma importância muito reduzida, o Conselho de Estado tem a importância que tem, é uma importância muito reduzida", disse.