Marcelo homenageia Freitas do Amaral, um dos "pais fundadores" da democracia

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, homenageou esta quinta-feira, através de uma mensagem deixada no site da Presidência da República, Diogo Freitas do Amaral, que descreve como "um dos quatro pais fundadores do sistema político-partidário democrático em Portugal".

Pub Pub

Marcelo escreve que a democracia portuguesa deve, ao fundador do CDS, o espaço que a direita conquistou no regime político, apesar de Freitas do Amaral ter afirmado várias vezes as suas convicções centristas.

"Deve, também, intervenções decisivas na primeira revisão constitucional e na feitura de diplomas estruturantes, como a Lei da Defesa Nacional e das Forças Armadas, a Lei Orgânica do Tribunal Constitucional, o Código do Procedimento Administrativo e parte apreciável da legislação do Contencioso Administrativo e da Organização Administrativa", pode ler-se no texto publicado na página da Presidência da República.

O Presidente da República compara a importância política de Freitas do Amaral com a de Mário Soares, Francisco Sá Carneiro e Álvaro Cunhal.

"Uma vida devotada à Educação, na Universidade, onde foi Mestre insigne - na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa como na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e em inúmeras outras Escolas onde lecionou como Professor Convidado -,mas, por igual na escrita, na palavra, nas múltiplas instituições em que exercitou a sua natural e tão admirada vocação pedagógica e o seu culto pela História Pátria", recordou Marcelo Rebelo de Sousa.

No final, Marcelo sublinhou que perdeu um grande amigo e deixa à família uma expressão de grande saudade e gratidão.

"Sobretudo, da gratidão nacional para o que foi o papel histórico de ter sido aquele dos Pais Fundadores a integrar a direita conservadora portuguesa na Democracia constitucionalizada em 1976", acrescentou o Presidente da República.