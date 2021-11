Marcelo insiste na necessidade de "um consenso mínimo nacional" para novo aeroporto

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © Tiago Petinga/Lusa

Por Lusa/TSF 12 Novembro, 2021 • 14:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da República apelou esta sexta-feira para a necessidade de um "consenso mínimo nacional" sobre o novo aeroporto de Lisboa, independentemente das escolhas dos portugueses que venham a sair das eleições, apelidando de "medíocre" adiar esta decisão.

"O que eu espero é que independentemente do que sejam as escolhas que os portugueses venham a fazer daqui a cerca de dois meses e meio [eleições], seja possível ter um consenso mínimo nacional sobre o que há a ser definido" para o novo aeroporto, afirmou esta sexta-feira Marcelo Rebelo de Sousa, no 32.º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo, em Albufeira.

Ouça a reportagem de Maria Augusta Casaca. 00:00 00:00

O Presidente da República, que discursa no encerramento do congresso, voltou a insistir na necessidade de se tomar uma decisão sobre a futura infraestrutura aeroportuária, relembrando que "qualquer que seja a decisão, é melhor que uma não decisão".

"Certamente, o que é medíocre é adiar o que tem que ser decidido", insistiu o Presidente da República.

O 32.º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo, promovido pela Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) termina hoje em Albufeira.