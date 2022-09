Marcelo "já decidiu promulgar" o diploma que cria a direção executiva do SNS

© António Pedro Santos/Lusa (arquivo)

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, revelou esta sexta-feira que "já decidiu promulgar" o diploma do Governo que cria a direção executiva prevista no novo estatuto do SNS.

"O Governo respondeu a quatro ou cinco pedidos de esclarecimento, praticamente todos satisfizeram as dúvidas que tinha. Há uma que permanece, mas não é razão para deixar de promulgar o diploma", assinalou durante uma visita ao Hospital Curry Cabral.

Essa dúvida, adiantou também, prende-se com a "forma de conciliar os grupos de centro de saúde, no futuro, com a desconcentração e depois descentralização, veremos em que termos, das Administrações Regionais de Saúde". Sendo esta uma "questão de futuro, o diploma está em condições de ser promulgado".

O chefe de Estado explicou até que só ainda não promulgou o diploma porque, tendo chegado esta sexta-feira de Luanda, seguiu diretamente do aeroporto para o hospital, onde visitou o formando do curso dos Comandos que recebeu um transplante hepático.

Marcelo garantiu também que "formalmente" não conhece o nome do novo diretor-executivo do SNS, sublinhando que essa é uma decisão do Governo. O diploma - promulgado ainda esta sexta-feira - entra em vigor a 1 de outubro "e depois logo a seguir, naturalmente, haverá o preenchimento" desse lugar.

"Aprendi, com a minha provecta idade, a não por o carro à frente dos bois: vamos ver quem será o escolhido", declarou também, sem adiantar mais sobre o assunto.