Marcelo já deu entrada no Hospital de Santa Cruz para fazer cateterismo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já deu entrada no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, onde vai fazer o cateterismo que tinha anunciado no início deste mês. A situação foi confirmada pelo próprio, em declarações à SIC Notícias, à entrada do hospital.

Nas declarações que fez, o chefe de Estado assumiu-se tranquilo e garantiu que, em dia de debate sobre o Programa do Governo, já tinha ouvido o discurso do primeiro-ministro. "Ou não é preciso nenhuma intervenção, ou é preciso intervenção muito pequena, imediata, que é colocar 'stent', um ou mais, ou, coisa que espero que não aconteça, é preciso uma intervenção de maior fôlego, imediata ou a prazo", referiu.

A intervenção deve ser realizada ainda esta quarta-feira, sendo que a decisão de se recandidatar à Presidência depende mesmo dos resultados deste exame.

"Falta, apesar de tudo, um ano para a recandidatura e para a eleição falta um ano e mais uns meses. É evidente que, antes de me recandidatar, com este estilo de presidência próxima também fisicamente, terei de fazer exames como aqueles que vou fazendo agora recorrentemente graças à minha hipocondria. O resultado das eleições legislativas não criou nenhum fator, no meu espírito, perturbador de uma recandidatura", acrescentou Marcelo aquando do anúncio, no programa "Alta Definição", da SIC.

O ex-Presidente da República Jorge Sampaio foi operado de urgência neste mesmo hospital, em 2017, também devido a um problema de origem cardíaca.