Marcelo já não vai deslocar-se a Brasília

Marcelo Rebelo de Sousa © José Sena Goulão/Lusa

Por Filipe Santa-Bárbara, enviado especial a São Paulo 03 Julho, 2022 • 15:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Marcelo Rebelo de Sousa ainda espera até ao início da tarde por uma comunicação do Palácio da Alvorada, mas o Presidente da República já voltou ao plano A e tem tudo preparado para não se deslocar a Brasília.

A informação foi confirmada por Marcelo após o encontro com Lula da Silva, no consulado-geral em São Paulo. Agora, o programa da comitiva portuguesa segue o que estava planeado antes do convite de Bolsonaro para um almoço com o chefe de Estado português.

"O programa está a caminhar exatamente como estava previsto. Vou agora para a bienal. (...). Depois, receberei, no mesmo sítio que recebi há um ano, Michel Temer. E, depois, se não houver uma alteração de circunstâncias, isto é, se não houver uma indicação escrita em contrário, fica o programa por aí, o que quer dizer que, de facto, não haverá Brasília", afirmou o Presidente, que seguirá depois para Lisboa "logo que seja possível".

"Não haverá Brasília e seguirei para Lisboa logo que seja possível". Ouça aqui as declarações de Marcelo 00:00 00:00

Reiterando a mensagem dos últimos dias, Marcelo assegura que o cancelamento do almoço com Jair Bolsonaro não altera nada no relacionamento entre os dois países. "Não altera nada, nem o meu relacionamento com o chefe de Estado brasileiro, nem o relacionamento do Estado português com o Estado brasileiro, nem o relacionamento do povo português com o povo brasileiro", assinalou.

Até porque, voltou a lembrar, a deslocação dentro do Brasil está a ser possível graças à Força Aérea brasileira. "Que só é possível porque o Estado brasileiro, a começar no Presidente, está a apoiar a deslocação do presidente de Portugal dentro do território brasileiro".

Cancelamento do almoço com Bolsonaro "não altera nada" nas relações entre Portugal e Brasil 00:00 00:00

* Notícia em atualização