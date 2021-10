Marcelo já recebeu terceira dose da vacina da Covid-19

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © Rodrigo Antunes/Lusa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu, esta segunda-feira, a terceira da vacina contra a Covid-19. De acordo com uma nota publicada no site oficial da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa recebeu, simultaneamente, a dose de reforço da vacina contra o coronavírus e a vacina contra a gripe, no centro de vacinação da sua zona de residência.

"O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa recebeu esta tarde o reforço (ou terceira dose) da vacina contra a Covid-19, tendo ao mesmo tempo sido vacinado contra a gripe sazonal, no centro de vacinação em São Domingos de Rana, da sua zona de residência (Cascais)", adianta a Presidência da República.

Segundo a mesma nota, Marcelo Rebelo de Sousa foi convocado para a toma da vacina "por SMS, como qualquer cidadão coberto por esta medida".

Estão confirmadas, até esta segunda-feira, 18.138 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais cinco nas últimas 24 horas, de acordo com o último boletim epidemiológico emitido pela Direção-Geral da Saúde (DGS). O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 1.085.451, mais 313 nas últimas 24 horas.

O Rt nacional subiu, esta segunda-feira, para 1,06. Já a incidência, a nível nacional, aumentou para 92,4 por 100 mil habitantes.

Até este domingo, a terceira dose da vacina contra a Covid-19 tinha sido administrada a 123 mil cidadãos portugueses, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Esta fase de vacinação integra os cidadãos com idade igual ou superior a 65 anos, tendo começado com os utentes de lares e instituições semelhantes e com a população acima de 80 anos, estando a decorrer por ordem decrescente de idades.

Até ao momento, a vacinação com as duas doses contra a Covid-19 abrange 85,7% da população portuguesa.

