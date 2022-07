Marcelo lamenta morte de piloto em queda de avião de combate a incêndios em Foz Côa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © Lusa (arquivo)

Por TSF/Lusa 15 Julho, 2022 • 22:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa manifestou esta sexta-feira "pesar muito profundo" pela morte do piloto do avião de combate a incêndios, após a queda da aeronave que pilotava se ter despenhado no concelho de Foz Coa.

Marcelo Rebelo de Sousa, que falava à estação CNN Portugal, endereçou uma mensagem de solidariedade à família do piloto, realçando que este foi "vítima do seu serviço à comunidade" de "combate aos incêndios".

Já em declarações à RTP3, o chefe de Estado quis deixar uma palavra de gratidão.

"Quero apresentar os meus sentimentos aos familiares, à mulher, ao resto da família. Não me cabe a mim naturalmente proceder à divulgação de pormenores ou de identificação, mas também não posso esquecer como Comandante Supremo das Forças Armadas, não sendo agora já elemento da Força Aérea, uma vez da Força Aérea é sempre da Força Aérea e como antigo piloto, queria dar uma palavra, é a primeira vítima deste pico de incêndios, servindo os outros em situações complexas.

Sendo alguém muito respeito e muito querido pelos seus pares. Uma palavra de grande respeito e de grande gratidão e de solidariedade à família e amigos", declarou Marcelo Rebelo de Sousa à RTP3.