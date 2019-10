Marcelo lembra Costa: "As exigências dos portugueses são muito superiores às de 2015"

© Rafael Marchante/Reuters

O Presidente da República aproveitou o discurso após a cerimónia da posse do Governo para avaliar a última legislatura e lançar os próximos anos.

A primeira palavra de Marcelo Rebelo de Sousa foi para Ferro Rodrigues pela "expressiva votação de ontem" para o cargo de Presidente da Assembleia da República. Seguiram-se os votos de felicidades ao novo Governo.

Marcelo lembrou os acordos escritos impostos por Cavaco Silva e deu destaque ao crescimento económico e redução do défice dos últimos anos:"Resultados que claramente superaram as expectativas então existentes e muitas das objeções na altura formuladas", fez notar, acrescentando que estes resultados beneficiaram da conjuntura e do trabalho do governo de Passos Coelho e também com destaque para Vítor Constâncio.

As tragédias dos fogos e o caso de Tancos também não ficaram esquecidos e foram elencados pelo presidente da República.

"A par dos objetivos apontados em 2015 e 2016 e que superaram as expectativas, (...) deixaram por resolver questões essenciais: mais amplos acordos de regime no combate à corrupção, durabilidade do crescimento das contas externas, significativo avanço na competitividade", sublinhou.

A lista de exemplos seguiu com maior equidade salarial, acesso em qualidade e quantidade a estruturas sociais, justiça atempada, atenção redobrada ao estatuto das Forças Armadas e Forças de Segurança.

O Presidente da República não esqueceu ainda alguns do objetivos alcançados pelo governo anterior ao de Costa, como a prioridade ambiental, as exportações, o turismo, a Web Summit, e os renováveis.

Ainda assim, há também destaque para as medidas sociais para setores mais carenciados e ainda as posições internacionais de excecional relevo em instituições como a ONU, OIM e Eurogrupo.

"Não é fácil nem será fácil a tarefa que o espera", notou Marcelo continuando a dirigir-se a António Costa notando que "a Europa e o mundo de hoje são bem diferentes dos de 2015". "Mais complexos, mais imprevisíveis", continua o presidente.

"Sabe que as exigências dos portugueses hoje são muito superiores às de 2015", lembrou Marcelo ao sublinhar que foi ultrapassada a "fase mais aguda das crises".

Nos desafios elencados para o futuro, o Chefe de Estado sublinhou alguns como o envelhecimento da sociedade, as alterações ambientais ou as novas formas de trabalho.

"A legitimidade deste governo residirá na escolha, na concretização e na clareza das respostas que entender dar", disse Marcelo.