Marcelo levanta "questões genuinamente importantes" sobre eutanásia, mas também "indicia uma posição"

Pedro Delgado Alves, deputado socialista

Pedro Filipe Soares, líder parlamentar do BE, já tinha reagido no Twitter ao veto presidencial da eutanásia, considerando que se trata de um veto "cínico". O dirigente bloquista avisou que não será o cinismo presidencial a ter a última palavra. A eutanásia será legal mais cedo do que tarde, prometeu o líder parlamentar do Bloco. José Manuel Pureza, em declarações à TSF, acompanha o colega de partido nas críticas.

O deputado do Bloco de Esquerda advoga que não há contradições no diploma, pelo que este "é um veto um pouco estranho, porque, não sendo expressamente um veto por razões políticas, ele é fundamentado em razões estritamente jurídicas, e, aparentemente não em razões de natureza política". José Manuel Pureza deteta na mensagem deixada por Marcelo Rebelo de Sousa "o mesmo tipo de raciocínio de argumentação que se espera de um veto por inconstitucionalidade", não o sendo, pelo que acaba por "inaugurar uma nova figura de veto". É uma decisão que "mostra uma resistência grande por parte do Presidente", mas a larga maioria parlamentar favorável à despenalização da eutanásia voltará a ocorrer, no futuro, refere o representante do Bloco de Esquerda.

Já o deputado socialista Pedro Delgado Alves reconhece que a mensagem de Belém é bem fundamentada e que o veto não é surpreendente. No entanto, o parlamentar assegura que, em fevereiro, este debate retornará ao Parlamento. "Normalmente, em circunstâncias normais, um veto quando é recebido é imediatamente lido. O regimento depois determina que tem de se aguardar 15 dias até poder ser agendado para ser discutido. Como isso acabará por coincidir com o momento em que a Assembleia está dissolvida, será a próxima Assembleia a ter de fazê-lo."

Pedro Delgado Alves garante que esta será "uma das primeiras pendências" que o Parlamento terá em mãos, ainda antes de se iniciar o processo legislativo, e analisa as reticências apontadas pelo chefe de Estado: "Juridicamente, olhando para a mensagem que o Presidente dirige, ele aponta questões que é importante que fiquem clarificadas. Se é suscetível de gerar dúvida - e o veto foi ontem à noite, está obviamente ainda a ser analisado juridicamente de uma forma mais detalhada -, há questões que importa deixar claras."

O deputado não desconsidera que esta "é uma legislação muito importante, uma legislação penal também", e acredita que o Presidente da República não foi leviano nas perguntas que levantou. "Não me parece que as perguntas dirigidas sejam inconsequentes, longe disso. São perguntas genuinamente importantes e que precisam de resposta. Elas não deixam, depois, de indiciar uma posição..."

Isto é, explica o socialista: "Indicam que 'bom, se a resposta for X, parece indiciar que o Presidente da República não acompanharia, e ele até diz, a certa altura, na mensagem, que não teria um consenso social tão alargado.'"

"Tenho mais dúvidas sobre essa conclusão, que parece estar na mensagem", admite Pedro Delgado Alves, falando numa já conhecida posição mais conservadora do Presidente da República que não surtiu um efeito de surpresa. "É conhecido, e não surpreende ninguém, que o Presidente da República, do seu percurso pessoal e político, tem uma posição bastante mais conservadora nesta matéria", assinala.

Por isso, o deputado comenta que este é um "veto bem fundamentado e equilibrado".

Também a deputada Bebiana Cunha, do PAN, reagiu. Em declarações à TSF, Bebiana Cunha diz não conhecer em detalhe os argumentos do Presidente da República, mas tem uma ideia precisa sobre a natureza do veto presidencial. E essa ideia pode ser traduzida na fórmula 'veto político'.

"Aquilo que nós procuramos fazer em grupo de trabalho, na sequência do veto anterior, do senhor Presidente, foi precisamente clarificar a questão da doença incurável e deixar, de forma bem clara, que estávamos perante situações muito específicas, muito próprias, de um sofrimento atroz e de uma decisão consciente. Não compreendo, mas necessito de perceber os argumentos. De qualquer das formas, parece-me mais que estaremos perante um veto, de facto, político, uma vez que já tínhamos procurado sanar todos os aspetos anteriormente identificados."

A deputada do PAN compromete-se a "analisar com profundidade" os nove pontos de Marcelo Rebelo de Sousa, mas sublinha que não há duas sem três: "Estivemos, e estaremos, sempre disponíveis, na perspetiva de que a morte medicamente assistida possa vir a ser uma realidade em Portugal."

Bebiana Cunha rejeita que as pessoas possam continuar aceder a esta possibilidade "em circunstâncias muito específicas, muito próprias", numa "decisão consciente", apenas tendo por base o critério económico, que determina, neste momento, que sejam as pessoas com mais recursos financeiros a poderem viajar para o estrangeiro para o fazerem.