Marcelo mantém confiança, António Costa e Governo (em queda) acusam desgaste

A descida na nota do primeiro-ministro era uma tendência no mês passado e confirma-se, agora, com o pior resultado em oito meses. São, ainda assim, 50% de avaliações positivas, nove pontos abaixo do resultado anterior, quando António Costa andava na fasquia dos 60%. Só em outubro passado, com 51%, o primeiro-ministro registou valores tão baixos.

Se Costa cai, o Governo tomba 11 pontos, em relação ao mês passado, parecendo acusar o desgaste. O executivo não só baixa nas avaliações positivas, como ainda sobe 7pp na nota negativa.

Pelo contrário, o Presidente da República mantém-se estável apoiado por uma larga maioria de 70% de avaliações favoráveis e com um reforço da confiança em comparação com o primeiro-ministro.

Até o eleitorado socialista surge mais confiante na atuação do Presidente do que na do chefe de Governo. 41% dos que dizem votar no PS manifestam maior confiança em Marcelo, contra os 25% que escolhem Costa. E mesmo os eleitores da CDU, que normalmente preferem o primeiro-ministro ao Presidente, agora, também escolhem Marcelo Rebelo de Sousa.

Mas o desgaste acusado pelo executivo acaba por não ter tradução prática numa recuperação significativa dos partidos da oposição: a nota positiva até sobe 3 pontos (de 36% para 39%), mas a oposição permanece em terreno negativo.

Na escolha da principal figura da oposição, Rui Rio (32%) descola de André Ventura (que baixa para 28%). Depois do congresso do Bloco de Esquerda, Catarina Martins sobe três pontos, neste campeonato, mas continua em terceiro.

Presidência Portuguesa com nota positiva

Nesta sondagem pretendeu-se ainda saber a opinião dos inquiridos sobre a Presidência Portuguesa da União Europeia que termina neste mês de junho.

77% por cento sabem que esta Presidência está a decorrer desde o início do ano (contra 23% que não sabem) e a avaliação é positiva para mais de metade das respostas. 46% dão um "Bom" e 8% até sobem para "Muito Bom", enquanto para outros 26% está a ser "assim-assim". Do lado negativo, registam-se cerca de 10% de respostas, entre o "Mau" (6%) e o "Muito Mau" (4%).

Ficha técnica

A sondagem foi realizada pela Aximage para a TSF-JN-DN, com o objetivo de avaliar a opinião dos Portugueses sobre temas relacionados com a avaliação dos políticos. O trabalho de campo decorreu entre 26 e 30 maio. Foram recolhidas 796 entrevistas, entre maiores de dezoito anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, com sexo, idade e região, a partir do universo conhecido, reequilibrada por sexo e escolaridade. À amostra de entrevistas, corresponde um grau de confiança de 95% com uma margem de erro de 3,40%. A responsabilidade do estudo é da Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direção técnica de José Almeida Ribeiro.