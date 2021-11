Marcelo mantém confiança. Costa com valores mais negativos de sempre

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © Rodrigo Antunes/Lusa

No mês que antecedeu o chumbo do Orçamento de Estado para 2022, António Costa regista a pior avaliação de desempenho, no histórico desta sondagem, culminando uma queda consistente, desde maio, com a descida das notas positivas (37%) e a subida das negativas (39%).

Na análise desta avaliação do primeiro-ministro, 25% consideram que Costa esteve "mal" e 14% até baixam para "muito mal". Do outro lado, 30% dão nota positiva ao chefe de Governo, e outros 7% dizem que esteve "muito bem".

António Costa mantém resultados positivos junto do eleitorado socialista, mas desce junto daqueles que dizem votar à esquerda.

© Infografia JN

Em sintonia, o Governo, como um todo, apresenta também, pela primeira vez, mais avaliações negativas (um salto de doze pontos para os 45%) muito acima das opiniões positivas (34%).

A este desgaste do Governo não corresponde um ganho para a oposição que continua em terreno negativo, como o desempenho chumbado por 55% dos inquiridos, contra os 24% de avaliações positivas. As opiniões mais críticas partem dos partidos da esquerda, mas mesmo entre aqueles que dizem votar no PSD, 40% dão nota negativa à oposição.

Rui Rio é mais primeiro no campeonato da liderança da oposição, (33%), reforçando a distância sobre André Ventura que desce nove pontos (18%) e até vê Catarina Martins (17%) ultrapassá-lo a norte. Seguem-se Jerónimo de Sousa, a subir 4pp, para os 7% e, empatados, João Cotrim de Figueiredo e Francisco Rodrigues dos Santos com 2%.

© Infografia JN

No mês em que multiplicou avisos sobre a crise, o Presidente da República resiste ao desgaste que marca o governo e a oposição. Marcelo está longe dos 70% de aprovação que registava em março, quando assumiu o segundo mandato, mas ainda tem 55% de avaliações positivas, contra 21% (uma subida), de avaliações negativas.

São ainda os eleitores do PS quem mais aprova o desempenho do Presidente, chegando a depositar nele mais confiança do que no primeiro-ministro.

Ficha Técnica

A sondagem foi realizada pela Aximage para a TSF, JN e DN com o objetivo de avaliar a opinião dos Portugueses sobre temas relacionados os líderes políticos. O trabalho de campo decorreu entre os dias 28 e 31 de outubro. Foram recolhidas 803 entrevistas entre maiores de dezoito anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, com sexo, idade e região, a partir do universo conhecido, reequilibrada por sexo e escolaridade. À amostra de entrevistas, corresponde um grau de confiança de 95% com uma margem de erro de 3,46%. A responsabilidade do estudo é da Aximage Comunicação e Imagem Lda. sob a direção técnica de Ana Carla Basílio.