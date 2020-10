Marcelo não descarta subida do défice para reforçar pessoal no setor da saúde

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © LUSA

Por Lusa 17 Outubro, 2020 • 20:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da República disse este sábado, no Algarve, não descartar uma subida do défice, em caso de necessidade de reforço de pessoal na área da saúde para combater a pandemia.

"Se se chegar à conclusão de que é preciso reforçar o orçamento da saúde, não estou a ver nenhum partido a dizer que não, por muito que isso custe sacrificar uma ou outra área ou, neste ano que é muito especial, em termos de subida do défice", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

No final de uma visita ao município de Vila do Bispo, Marcelo recorreu-se das palavras do ex-Presidente Jorge Sampaio para reafirmar "que a vida nem começa nem acaba no défice".

"O défice é muito importante, mas se for provado que, efetivamente, é preciso mais uns tantos zero vírgula qualquer por cento pela urgência de reforço do orçamento da saúde e os partidos entenderem que assim deve ser, pois assim deve ser", sublinhou.

Marcelo defendeu que, numa altura em que o orçamento para 2021 "está em cima da mesa" e que a pandemia "ainda vai sobrar para o ano que vem", é preciso responder à questão concreta se "há profissionais em número suficiente, sim ou não".

O Presidente da República considerou importante saber se "nos termos" em que os concursos são abertos "permitem a progressão de carreira", que "haja novo pessoal a entrar em funções" ou se "é preciso mais pessoal".

"Este é um debate e uma discussão que tem de ser feita serenamente", adiantou.

Questionado pelos jornalistas no final daquela que foi a sua última vista a todos os municípios algarvios após o impacto da covid-19 no turismo da região, Marcelo Rebelo de Sousa realçou também que "não basta haver ventiladores, é preciso haver equipas que assegurem os cuidados intensivos com esses ventiladores".

Deixando uma palavra de apoio e reconhecimento aos profissionais da saúde que estão, "muitos deles, cansados e esgotados", o Presidente da República destacou que estão "nisto há muitos meses e sabem que vão continuar nisto muitos meses também".

Marcelo Rebelo de Sousa vai iniciar na próxima semana uma consulta a várias personalidades da área da saúde, começando pela ministra da tutela, Marta Temido, mas recebendo também o atual e os ex-bastonários da Ordem dos Médicos, outros bastonários das áreas ligadas à saúde, ex-ministros da saúde, sindicatos e confederações sindicais e patronais, no que serão "duas ou três semanas muito importantes", adiantou.

O Presidente da República revelou que no final dessas consultas gostaria de encontrar um "consenso de pontos de vista", quer "quanto à evolução da pandemia e das medidas para a enfrentar", mas também de que "há um equilíbrio entre a preocupação com a vida e a saúde e a não paragem radical da economia e da sociedade portuguesa.

Por isso, vai também ouvir o "setor económico e social", concluiu.